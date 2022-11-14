В России можно заказать электрический GMC Hummer

На Auto.ru можно найти объявления о продаже GMC Hummer – одно из них свежее и было размещено 10 ноября. Автором указан дилер во Владивостоке, который обещает привезти американский электропикап за 18,8 миллиона рублей. Второй продавец опубликовал объявление о заказе GMC Hummer еще в августе: он готов поставить модель заинтересованным клиентам за три месяца за 19,8 миллиона рублей, и в эту цену уже включена стоимость доставки, таможенные платежи и прочие расходы.

Фото: © Auto.ru © Auto.ru

GMC Hummer дебютировал в 2020 году, а производство было запущено в декабре 2021 года. Цены на модель в США начинаются от 110 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей по нынешнему курсу) за приветственную серию Edition 1. В движение пикап приводит трехмоторная установка мощностью 1014 лошадиных сил, а на одном заряде батареи он проезжает 563 километра. Разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) занимает три секунды.

Марка GMC официально не представлена в России, а в список параллельного импорта она была внесена еще в мае этого года. Параллельный импорт, напомним, был легализован весной и позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателей.

По этой схеме в Россию уже ввозят ряд автомобилей, которые прежде на нашем рынке не продавались либо официальные поставки которых были прекращены в марте. Ежемесячно по параллельному импорту поставляют 2-3 тысячи машин. Большая часть из них премиальные, так как такие машины более маржинальны, чем массовые. В частности, по параллельному импорту в Россию попадают новые Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, а также Mercedes-Benz GLC.