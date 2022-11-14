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56 минут назад

Новости автомира: в России начали продавать внедорожник Nissan X-Terra

Лера Букина

В России появился в продаже рамный внедорожник Nissan X-Terra. Его продает крупный российский дилер, сообщает «Российская газета».

В России стартовали продажи внедорожника Nissan X-Terra
Фото: Me.nissanmotornews.comMe.nissanmotornews.com

Отмечается, что автомобиль с пробегом в 5 км можно купить за 4 527 000 рублей. X-Terra создали на базе пикапа Nissan Navara. Машина оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Он дает на выходе 165 лошадиных сил (241 Нм). Наряду с агрегатом функционирует 7-диапазонный «автомат». В фарах установлены светодиоды. У решетки радиатора горизонтальные ламели и хромированные края.

Nissan

Салон отличается наличием увеличенного экрана медиасистемы (до 9 дюймов). В машине может поместиться до 7 человек.

Компоновка салона является трехрядной. Пассажиры, сидящие сзади, могут пользоваться откидным дисплеем диагональю 11 дюймов.

Nissan

Ранее портал Motor писал, что официальные дилеры Hyundai теперь предлагают в России новые машины модели i30, стоимость которых стартует от 1 900 000. Их максимальная цена -

2 188 000 рублей.

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