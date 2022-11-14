Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: россиянам объяснили, как вести себя с агрессивными водителями

Елена Прошина

Согласно опросу сервиса каршеринга «Ситидрайв», с агрессией водителей на дороге сталкивались более 70% москвичей. Психолог Мирослав Ясин рассказал «Российской газете», как вести себя при встрече с агрессивно настроенным автохамом.

Россиянам объяснили, как вести себя с агрессивными водителями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, по данным опроса, с агрессией на дороге встречались 73% опрошенных москвичей, а 13% лично не сталкивались, но слышали об этом. Только 14% опрошенных проблема не коснулась.

Как рассказали водители, агрессивно настроенные автохамы преследовали их на автомобиле, сигналили, показывали неприличные жесты, устраивали словесную перепалку. Бывали случаи, когда и шины прокалывали, и даже разбивали стекла машин. Большинство респондентов объяснили, что в таких случаях стараются решать конфликты мирным путем и игнорируют начинающийся конфликт. Чтобы намеренно не вступать в контакт с обидчиком, водители сбавляют скорость или вообще останавливают автомобиль.

«Садиться за руль полезно с мыслью, что здесь много людей - участников движения, поэтому возможно всякое, в том числе встреча с неадекватными водителями. Известное правило «дай дорогу дураку» возникло не случайно. Не вступайте с агрессором в спор, даже мысленный - именно это ему и нужно: ввязать вас в соревнование двух гордынь, его и вашей, так что "не кормите тролля" - игнорируйте вызов», - рассказал психолог Мирослав Ясин.

Что становится причиной неадекватного поведения некоторых водителей психолог говорить не стал. По словам Ясина, у разных людей - разные мотивы. Обычно зачинщик конфликта уверен, что водитель-жертва повел себя неправильно.

«Буллинг может случиться и из хулиганства - для кого-то это развлечение, недобрая шутка с изрядной долей скрытой агрессии. В любом случае зачинщик сфокусирован не на том, что происходит, а на себе. Ситуация на дороге - лишь повод», - сказал Ясин.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители