Россиянам объяснили, как вести себя с агрессивными водителями

«Садиться за руль полезно с мыслью, что здесь много людей - участников движения, поэтому возможно всякое, в том числе встреча с неадекватными водителями. Известное правило «дай дорогу дураку» возникло не случайно. Не вступайте с агрессором в спор, даже мысленный - именно это ему и нужно: ввязать вас в соревнование двух гордынь, его и вашей, так что "не кормите тролля" - игнорируйте вызов», - рассказал психолог Мирослав Ясин.