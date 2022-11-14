Россиянам объяснили, как вести себя с агрессивными водителями

Согласно опросу сервиса каршеринга «Ситидрайв», с агрессией водителей на дороге сталкивались более 70% москвичей. Психолог Мирослав Ясин рассказал «Российской газете», как вести себя при встрече с агрессивно настроенным автохамом.
Так, по данным опроса, с агрессией на дороге встречались 73% опрошенных москвичей, а 13% лично не сталкивались, но слышали об этом. Только 14% опрошенных проблема не коснулась.
Как рассказали водители, агрессивно настроенные автохамы преследовали их на автомобиле, сигналили, показывали неприличные жесты, устраивали словесную перепалку. Бывали случаи, когда и шины прокалывали, и даже разбивали стекла машин. Большинство респондентов объяснили, что в таких случаях стараются решать конфликты мирным путем и игнорируют начинающийся конфликт. Чтобы намеренно не вступать в контакт с обидчиком, водители сбавляют скорость или вообще останавливают автомобиль.
«Садиться за руль полезно с мыслью, что здесь много людей - участников движения, поэтому возможно всякое, в том числе встреча с неадекватными водителями. Известное правило «дай дорогу дураку» возникло не случайно. Не вступайте с агрессором в спор, даже мысленный - именно это ему и нужно: ввязать вас в соревнование двух гордынь, его и вашей, так что "не кормите тролля" - игнорируйте вызов», - рассказал психолог Мирослав Ясин.
Что становится причиной неадекватного поведения некоторых водителей психолог говорить не стал. По словам Ясина, у разных людей - разные мотивы. Обычно зачинщик конфликта уверен, что водитель-жертва повел себя неправильно.
«Буллинг может случиться и из хулиганства - для кого-то это развлечение, недобрая шутка с изрядной долей скрытой агрессии. В любом случае зачинщик сфокусирован не на том, что происходит, а на себе. Ситуация на дороге - лишь повод», - сказал Ясин.