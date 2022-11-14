К концу года дилеры ожидают сокращения авторынка РФ на 50-70%

Представитель АГ «Авилон» Алексей Стариков сказал, что очень сложно сказать какую-либо точную цифру. Он отметил, что на продажи сейчас начал влиять параллельный импорт.

«Тем не менее, если исходить из ситуации, которая сейчас сложилась, то в России продолжится наблюдаться дефицит автомобилей, а также падение продаж. Какие-либо новые тенденции на рынке пока не появились», — сказад Стариков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в России было продано порядка 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. За 10 месяцев 2022 года продажи составили 502,5 тысячи автомобилей, что 60,8% меньше, чем за тот же период 2021 года.