Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: автомобильные дилеры России ожидают сокращения рынка на 50-70% по итогам года

ПроКроссовер.ру

В этом году продажи автомобилей из-за дефицита могут упасть на 50-70%, считают опрошенные РИА Новости дилеры.

К концу года дилеры ожидают сокращения авторынка РФ на 50-70%
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

«Из-за дефицита новых автомобилей объемы их продаж к концу года могут снизиться на 50-70%», — сообщили в пресс-службе «АвтоСпецЦентра».

Представитель АГ «Авилон» Алексей Стариков сказал, что очень сложно сказать какую-либо точную цифру. Он отметил, что на продажи сейчас начал влиять параллельный импорт.

«Тем не менее, если исходить из ситуации, которая сейчас сложилась, то в России продолжится наблюдаться дефицит автомобилей, а также падение продаж. Какие-либо новые тенденции на рынке пока не появились», — сказад Стариков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в России было продано порядка 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. За 10 месяцев 2022 года продажи составили 502,5 тысячи автомобилей, что 60,8% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Автоновости,Алексей Стариков,Авилон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители