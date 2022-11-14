Власти Подмосковья договорились о поставке корейских автомобилей

Агрохаб «Селятино» начнет поставку автомобилей из Южной Кореи, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает ТАСС.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Власти Подмосковья подписали соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о сотрудничестве. Автомобили будут поставляться через порты Владивостока, рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Соглашение «размораживает» трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах, отметил он.

«На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары. В сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины», — сказал Филимонов.

По словам совладельца агрохаба Андрея Голландцева, в будущем планируется создание совместных перерабатывающих производств в ОЭЗ индустриального парка города Донхэ. В Южную Корею из Подмосковья среди прочего будет поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай, говядина, свинина и курица.