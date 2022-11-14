В РФ может появиться дизель для УАЗа

Еще недавно на предприятии Соллерс должны были выпускать двигатели для Ford, но американская компания приняла решение выйти из проекта.

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«Стало известно, что Sollers сделал ставку на малотоннажники марки JAC», — Quto.

Российская группа Sollers активно теряет иностранных партнеров в 2022 году. В том числе продана доля Ford. С этим американским производителем планировали запустить производство дизельных двигателей. Но с учетом выхода компании из совместного предприятия после введения санкций Соллерсу нужно искать новых партнеров.

Официально пока не заявлено, что будет производиться на освобожденных мощностях. Но есть сообщения, что Соллерс намерен активно работать с китайской компанией JAC. По крайней мере в области легкого коммерческого транспорта. А для коммерческой техники интересны в первую очередь дизельные моторы.

Поэтому есть вероятность, что вместо дизелей Ford в РФ могут наладить выпуск турбодизелей JAC. Минпромторг уже заявлял, что производство начнется до конца 2022 года. Правда, представители Sollers новое производство пока никак не прокомментировали.

По существующим сообщениям, в ближайшей перспективе Соллерс может выпускать 2-литровый мотор для JAC X200 и JAC Sunray. Но кроме этого двигателя модели недавно еще получили 2,5-литровый D25TCIF1 с Евро-6 и мощностью 150 лошадиных сил. Но с крутящим моментом 400 Нм вместо прежних 355. Переговоры еще идут, а один из критериев – потенциальное использование двигателя на машинах УАЗ.