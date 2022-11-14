Audi изменит дизайн фирменного логотипа

Отмечается, что раньше логотип был трехмерным, однако автопроизводитель решил его упростить и сделал эмблему плоской. При этом логотип в базовом варианте окрашен в черный и белый цвета. В качестве опции доступен темный вариант эмблемы, в котором белый цвет заменен темно-серым.