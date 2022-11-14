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1 час назад

Новости автомира: Audi изменит дизайн фирменного логотипа

Газета.Ru

Немецкая компания Audi обновила фирменный логотип. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Audi изменит дизайн фирменного логотипа
Фото: Audi Audi

Отмечается, что раньше логотип был трехмерным, однако автопроизводитель решил его упростить и сделал эмблему плоской. При этом логотип в базовом варианте окрашен в черный и белый цвета. В качестве опции доступен темный вариант эмблемы, в котором белый цвет заменен темно-серым.

В рамках внедрения нового фирменного стиля на центральных стойках кузовов автомобилей Audi будут появляться надписи с обозначением модели и ее модификации, выполненные фирменным шрифтом Audi Type. Первыми автомобилями с новым логотипом стали электрические кроссоверы Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.

Автоновости,Audi,
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