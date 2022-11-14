КамАЗ запустил производство амортизаторов для Lada Largus и Renault Logan

На территории РФ локализовано производство передних стоек и задних амортизаторов для ряда автомобилей. Речь идет о Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения, говорится в публикации Телеграм-канала группы ОАТ, которая входит в структуру ПАО «КамАЗ».

Фото: ОАО ''АВТОВАЗ'' ОАО ''АВТОВАЗ''

Как отмечается, во внимание брали отзывы реальных автовладельцев в ходе проектирования новых деталей.

Специалисты ориентировались на специфические требования производителя при разработке и лабораторных испытаниях новинок, но особое внимание уделяли как отзывам автовладельцев об эксплуатации автомобилей, так и их ожиданиям.

«Комплектации клапанных систем были подобраны и оценены на специализированном полигоне», — отмечается в публикации.

Производство газонаполненных стоек и амортизаторов наладили на мощностях предприятия «СААЗ Комплект» в Скопино.