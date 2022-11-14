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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ запустил производство амортизаторов для Lada Largus и Renault Logan

Лера Букина

На территории РФ локализовано производство передних стоек и задних амортизаторов для ряда автомобилей. Речь идет о Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения, говорится в публикации Телеграм-канала группы ОАТ, которая входит в структуру ПАО «КамАЗ».

КамАЗ запустил производство амортизаторов для Lada Largus и Renault Logan
Фото: ОАО ''АВТОВАЗ''ОАО ''АВТОВАЗ''

Как отмечается, во внимание брали отзывы реальных автовладельцев в ходе проектирования новых деталей.

Специалисты ориентировались на специфические требования производителя при разработке и лабораторных испытаниях новинок, но особое внимание уделяли как отзывам автовладельцев об эксплуатации автомобилей, так и их ожиданиям.

«Комплектации клапанных систем были подобраны и оценены на специализированном полигоне», — отмечается в публикации.

Производство газонаполненных стоек и амортизаторов наладили на мощностях предприятия «СААЗ Комплект» в Скопино.

В октябре сообщалось, что у дилеров АвтоВАЗа появились внедорожники Lada, оснащенные самыми популярными опциями. Речь идет о кондиционере и подогреве передних сидений. Автомобили с такими опциями выпускают в комплектации Luxe.

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