Решение принято: правила ввоза японских иномарок ужесточат

Подержанные авто из Японии могут лишиться свидетельств о безопасности транспортных средств. Важнейшее заявление было сделано сегодня во Владивостоке на выездном совещании Росстандарта с испытательными лабораториями, осуществляющими оценку соответствия единичных транспортных средств, ввозимых в Россию, сообщает ИА DEITA.RU.

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Во всероссийском совещании с аккредитованными испытательными лабораториями, которые осуществляют оценку соответствия транспортных средств, приняли участие представители Росстандарта, Росаккредитации, Общественной палаты, а также Роскачество. Последнее по итогам анонсировало революционные меры.

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Как рассказала в комментарии ИА DEITA.RU заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, в ходе совещания было принято важнейшее решение о необходимости контрольной закупки услуг испытательных лабораторий, оказывающих услуги оформления СБКТС. Это значит, что независимым лицом будет поведена закупка у лаборатории либо без предоставления транспортного средства, либо представления авто с дефектом.

Причина в том, что участились случаи предоставления документа без фактической проверки ТС. Это увеличивает риски при перевозке пассажиров. Сомнения подтверждены большим запросом на бланки об оценке соответствия - это подозрительно, ибо не соответствует реальным объемам работ.

В качестве примера эксперт приводит приморскую лабораторию, потребовавшую за 1 неделю 15 тысяч бланков - что никак не соответствует ее возможностям. При работе даже в 24 сутки это невозможно осуществить. Эксперты Госстандарта рассчитали время, необходимое для проверки ТС - несоответствие запросов объемам в несколько раз зафиксировано и задокументировано.

Оформление авто без испытания грозит смертельной опасностью на дороге, подчеркнула эксперт. Дальний Восток был выбран неслучайно - регион является основным каналом ввоза автомобилей в Россию. Он же – в топе по аварийности. Как сообщили на совещании представители ДВТУ, еще находясь на временной стоянке, авто уже может получить технический доступ без проведения необходимых проверок. Роскачество выступит независимым тайным покупателем, размещающим заказы.

Заказы будут размещены от третьих лиц, дабы не вызывать подозрений. По результатам закупки материалы будут переданы в Росстандарт и Росаккредитацию для привлечения лиц к ответственности вплоть до лишения прав заниматься соответствующей деятельностью.

При этом в случае выявления нарушений от выдавшей документ организации, отменятся все ее постановления. Иными словами, множество ТС придется оформлять заново. Это большие объемы.

«Фактически ТС нельзя будет эксплуатировать при оформлении новых документов. Это случится, если испытательная лаборатория, которая выдавала документы, потеряет свою аккредитацию. Действие разрешения может быть приостановлено или прекращено», - подчеркнула Елена Саратцева.

По словам Саратцевой, идентичная схема уже хорошо зарекомендовала себя при других проверках - например, при контроле качества топлива. При этом суд всегда становился на сторону Росстандарта. Социальные последствия возможны, признают в Роскачестве. Но замглавы организации обещает проработать этот вопрос.