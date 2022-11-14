В Госдуме обдумывают новое наказание за пьяное вождение

Водителей, которых поймали пьяными за рулем без водительских прав, предлагается не допускать к сдаче экзаменов на права, пока срок лишения удостоверения не истечет. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме 15 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Таким образом, речь может идти о несовершеннолетних, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, пишет газета. Запретить сдавать экзамен до истечения срока лишения хотят и тем, кого суд лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством.

Также в законопроекте прописано, что водительские права других стран, по которым человек может ездить в России, будут аннулированы спустя полгода после того, как их владелец получит вид на жительство или паспорт гражданина РФ. Отмечается, что это не позволит иностранцам уклоняться от обязательного медосвидетельствования, поскольку часто права на их родине выдавались бессрочно.

Кроме того, согласно документу, планируется запретить выдавать права категории D водителям без стажа езды на других машинах. Чтобы управлять автобусом вместимостью от восьми мест, нужно минимум год отъездить на легковой машине или грузовике (категории В и С). Получить «автобусную» категорию смогут только водители старше 21 года. Правило не будет распространяться на военных, говорится в заметке.