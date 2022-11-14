В России исчез из продажи самый дорогой GAC

Китайская марка GAC представлена в России тремя моделями: кроссовером GS5, внедорожником GS8 и минивэном GN8. Из статистики о количестве реализованных автомобилей, которую компания подает в Ассоциацию европейского бизнеса, следует, что GN8 уже несколько месяцев как исчез из продажи. Так, с июля по октябрь в стране не было продано ни одного минивэна. Стоит отметить, что GN8 – самая дорогая модель в линейке GAC на российском рынке, рекомендованные розничные цены на нее начинаются от 3,4 миллиона рублей.

Фото: © GAC © GAC

На то, что GAC GS8 невозможно купить в России, обратил внимание Drom.ru. Журналисты выяснили, что китайские минивэны не вставали на учет ни в сентябре, ни в августе, в июле была зарегистрирована одна машины, а в июне – три. Всего же за первые три квартала было продано 39 образцов GN8, из чего Drom.ru сделал вывод, что небольшая партия автомобилей 2022 года выпуска распродана, а новых поставок с июля по октябрь не было.

Это уже не первый раз, когда GAC приостанавливает поставки автомобилей в Россию: с января по июнь 2022 года дилерам не отгружали кроссоверы GS5, поставки возобновились только в июле. Согласно отчету АЕБ, в августе было продано 25 экземпляров GS5, столько же продали в сентябре, а в октябре дилеры реализовали 15 таких кроссоверов.