Audi изменит дизайн фирменного логотипа

Немецкая компания Audi сообщила об обновлении фирменного логотипа. Соответствующая информация появилась на ее сайте.
Теперь эмблема плоская, тогда как ранее она была трехмерной. Логотип в базовом варианте представлен в черном и белом цветах.
Есть еще и темный вариант эмблемы. В нем светлый оттенок заменяется темно-серым.
На центральных стойках кузовов автомобилей Audi будут появляться надписи с обозначением модели и ее модификации. Текст будет выполнен определенным шрифтом - Audi Type.
Электрические кроссоверы первыми получили новый логотип. Это Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.
Ранее компания Audi продемонстрировала рестайлинговый вариант электрического кроссовера e-tron. Базовой модели дали название Q8 e-tron, купеобразному варианту — Q8 Sportback e-tron, а мощному e-tron S — SQ8 e-tron.