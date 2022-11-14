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12 минут назад

Новости автомира: Audi решила изменить дизайн логотипа

Лера Букина

Немецкая компания Audi сообщила об обновлении фирменного логотипа. Соответствующая информация появилась на ее сайте.

Audi изменит дизайн фирменного логотипа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь эмблема плоская, тогда как ранее она была трехмерной. Логотип в базовом варианте представлен в черном и белом цветах.

Есть еще и темный вариант эмблемы. В нем светлый оттенок заменяется темно-серым.

На центральных стойках кузовов автомобилей Audi будут появляться надписи с обозначением модели и ее модификации. Текст будет выполнен определенным шрифтом - Audi Type.

Электрические кроссоверы первыми получили новый логотип. Это Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.

Ранее компания Audi продемонстрировала рестайлинговый вариант электрического кроссовера e-tron. Базовой модели дали название Q8 e-tron, купеобразному варианту — Q8 Sportback e-tron, а мощному e-tron S — SQ8 e-tron.

Автоновости,Audi,
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