Audi изменит дизайн фирменного логотипа

Немецкая компания Audi сообщила об обновлении фирменного логотипа. Соответствующая информация появилась на ее сайте.

Теперь эмблема плоская, тогда как ранее она была трехмерной. Логотип в базовом варианте представлен в черном и белом цветах.

Есть еще и темный вариант эмблемы. В нем светлый оттенок заменяется темно-серым.

На центральных стойках кузовов автомобилей Audi будут появляться надписи с обозначением модели и ее модификации. Текст будет выполнен определенным шрифтом - Audi Type.

Электрические кроссоверы первыми получили новый логотип. Это Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.