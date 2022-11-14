АвтоВАЗ предупредил о мошенничестве

Компания АвтоВАЗ предупреждает о фактах мошенничества, которые в последнее время участились в области закупок и запросов котировок для фиктивных тендеров.

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В частности, с электронных адресов, которые расположены в поддельных доменных именах (@avtovaz-lada.online, @avtovaz-msk.ru и др.) или на бесплатных почтовых серверах осуществлялась рассылка предложений об участии организаций в тендере, который якобы проводится АвтоВАЗом. У предпринимателей запрашивались документы об их деятельности, по результатам проверки которых юридические лица допускались к якобы тендеру и даже его выигрывали. При этом для оформления договора неизвестные лица, действующие от имени АО "АВТОВАЗ", предлагали подтвердить статус благонадежности контрагента сертификатом СТО ФСС, стоимость которого составляет от 40 тысяч рублей.

Компания официально заявила, что не имеет отношения к подобным тендерным предложениям. Вся закупочная деятельность Компании осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством и внутренними регламентами, участие в тендерах является абсолютно бесплатным, для подтверждения статуса требуется только стандартный набор юридических документов. Сообщения от сотрудников компании могут приходить только с почтовых адресов, расположенных в домене @VAZ.RU.