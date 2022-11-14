Доля LADA на рынке новых автомобилей в России стала рекордной. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

В период с 7 по 13 ноября россиянам продали 4641 новый легковой автомобиль Lada.

В результате марке удалось занять 42% от суммарного объема рынка за прошедшую неделю. Этот уровень является максимальным, следует из данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Каждая четвертая купленная за эту неделю машина принадлежит семейству Lada Granta (2764 ед.).

«Внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend разошлись тиражом в 733 и 605 единиц соответственно», - говорится в публикации.

Затем идут китайские модели — Chery Tiggo 7 Pro (581 ед.), Haval Jolion (526 ед.) и Geely Coolray (440 ед.).

В первой десятке рейтинга оказались лишь автомобили России и Китая.

В общей сложности за вторую неделю ноября в РФ удалось реализовать 11,1 тыс. новых легковых автомобилей. Данный показатель на 2% превышает уровень, который наблюдался на предыдущей неделе.