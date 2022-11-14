Когда АвтоВАЗ обретет IT-суверенитет

Одна из самых уязвимых сторон российских предприятий перед санкционной политикой недружественных стран - сфера IT-технологий. АвтоВАЗ в этом плане не является исключением: пока компания использует решения бывшего акционера, но в ближайшей перспективе готовится полностью перевооружиться.
"Мы взяли повышенные обязательства доработать наши системы, включая минимальный функционал для работы производства и логистики, чтобы с 1 января 2023 года никакие санкции в области IT не могли остановить работу завода. Конечно, достижение полного технологического суверенитета займёт длительный срок - от года до полутора лет - для полной адаптации систем и полного функционирования всех процессов", - заявил Александр Альшин, директор проекта, руководитель направления.
По его словам, работая дальше компания в течение трёх-пяти лет создаст отраслевые решения для автомобильной промышленности, которые позволят сделать качественный скачок, превзойдя зарубежные компании.
Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ перешёл на прежнюю систему наименований линий конвейера, которая была до покупки акций компании концерном Renault-Nissan.