Когда АвтоВАЗ обретет IT-суверенитет

"Мы взяли повышенные обязательства доработать наши системы, включая минимальный функционал для работы производства и логистики, чтобы с 1 января 2023 года никакие санкции в области IT не могли остановить работу завода. Конечно, достижение полного технологического суверенитета займёт длительный срок - от года до полутора лет - для полной адаптации систем и полного функционирования всех процессов", - заявил Александр Альшин, директор проекта, руководитель направления.