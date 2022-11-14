Новый Ford Bronco добрался до России

На Auto.ru уже можно купить новейший Ford Bronco, который до недавнего времени продавался только в США. В объявлении, датированным концом октября, указано, что к покупке доступен внедорожник с 2,7-литровым мотором мощностью 310 лошадиных сил и полным приводом. Продавец оценил его в 9 180 000 рублей, причем за доплату он готов установить любое дополнительное оборудование, от лебедки и лифт-комплекта до блока освещения.

Фото: © Auto.ru © Auto.ru

Возрожденный Ford Bronco дебютировал в США в 2020 году и вызвал ажиотаж на рынке – прием заказов даже пришлось приостанавливать, так как вся квота на два года вперед оказалась распродана. Однако с производством возникли проблемы из-за нехватки электронных компонентов – клиенты месяцами ждут свои автомобили, так как те сходят с конвейера недоукомплектованными, а затем простаивают на складах в ожидании дефицитных систем, например, навигации.

Однако в России уже можно купить Ford Bronco – как минимум один экземпляр имеется в наличии у дилера в Москве. Внедорожник представлен в серо-голубом цвете и в максимальной комплектации First Edition, а с конвейера он сошел в 2021 году. Цена такого Бронко – 135 тысяч долларов по курсу ЦБ с небольшой доплатой продавцу.

Еще несколько Bronco, но уже 2022 года выпуска, обнаружились во Владивостоке: на Avito черный внедорожник стоит 5 730 000 рублей, а серый – 6 560 000 рублей. Местный дилер может привезти автомобиль под заказ.