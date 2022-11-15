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10 минут назад

Новости автомира: в России можно будет предъявлять водительские права через «ВКонтакте»

Motor.ruиещё 3

Министерство цифрового развития России запустило в тестовом режиме раздел «Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С помощью новой функции автовладельцы смогут предоставить по требованию сотрудников ГИБДД цифровые копии водительских прав и документов на автомобиль. Документы автоматически появятся в приложении в формате QR-кодов. При этом инспекторы все равно вправе потребовать от водителя бумажные оригиналы документов.

Водительские права можно будет предъявлять через «ВКонтакте»
Фото: © Софья Сандурская / Агентство «Москва»© Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Инспекторы смогут считать QR-коды с экранов смартфонов с помощью специальных устройств. Несмотря на нововведение, автовладельцы пока что будут обязаны возить с собой оригиналы водительских прав и документов на машину, которые сотрудники ГИБДД могут запросить в любой момент.

Чтобы электронные документы стали доступны во «ВКонтакте», необходимо пройти авторизацию в социальной сети через «Госуслуги». Сразу после этого в разделе «Авто» появится информация об автомобиле, а также QR-коды с документами на транспортное средство и водительские права. Кроме того, в приложении будет доступно большинство функций «Госуслуг Авто».

Электронные водительские права появилисьна сайте «Госуслуг» на прошлой неделе. При этом цифровые документы пока что не приравняли к физическим.

Автоновости,Водительские права,ГИБДД,
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