Стоимость автозапчастей в РФ подскочила на 50%

С начала 2022 года цены на автозапчасти в России выросли на 50% по ряду марок. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

По данным аналитического агентства, больше всего подорожали автозапчасти на машины зарубежных производителей, которые решили уйти из РФ. Речь идет о Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes.Benz (41%), Suzuki и Audi (38%).

Также выросли цены на запчасти и других более популярных в России зарубежных производителей, но значительно меньше. В среднем они подскочили на 30%. В частности, такой рост зафиксировали на запчасти таких марок, как Nissan, Mitsubishi, Lexus, Toyota, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen и Chevrolet.