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26 минут назад

Changan начала продажи нового пикапа Lantazhe

Газета.Ru

В Китае начались продажи нового среднеразмерного полноприводного пикапа Changan Lantazhe. Об этом сообщает carnewschina.com.

Changan начала продажи нового пикапа Lantazhe
Фото: carnewschina.comcarnewschina.com

Из-за большой решетки радиатора, высокого капота и обилия хромированных деталей пикап похож на модель Toyota Tundra. Длина базовой модели составляет 5350 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1875 мм. Колесная база достигает 3180 мм. Удлиненная версия имеет габариты 5600×1930х1865 мм при колесной базе 3430 мм.

Автомобиль комплектуется двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, один из которых выполняет роль цифровой приборной панели, а другой служит для управления информационно-развлекательной системой.

В Китае пикап можно купить с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 233 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым "автоматом". Кроме того, доступна версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. и механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что китайская компания GAC прекратила поставки своим российским дилерам минивэнов GN8.

Автоновости,Toyota Tundra,Toyota,
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