В России начнут выпускать современные турбодизели

В 2022-2023 годах предприятие "Соллерс Форд" планировало начать выпускать двухлитровые дизельные двигатели Ford на заводе в Елабуге. Однако руководство американского концерна приняло решение продать свою долю в совместно компании, поэтому вместо автомобилей Ford Transit на елабужском конвейере будут выпускать совсем другие модели, сообщает Quto.

По данным издания, в ближайших планах "Соллерса" — локализация двигателя для китайских JAC X200 и JAC Sunray, оснащаемых двухлитровым турбодизелем. Кроме того, станет доступен станет доступен новый мотор — 2,5-литровый D25TCIF1, мощностью в 150 л.с. и повышенным крутящим моментом — 400 Н·м. При этом корпорация ведет переговоры и с другими производителями двигателей. Окончательное решение, какой агрегат будет выпускаться не принято. Уточняется, что турбодизель подбирается таким, чтобы была возможность его установки не только на автомобили JAC, но и на отечественные внедорожники УАЗ.