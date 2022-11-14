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54 минуты назад

Quto: "Соллерс Форд" будет выпускать китайские турбодизели вместо американских

В 2022-2023 годах предприятие "Соллерс Форд" планировало начать выпускать двухлитровые дизельные двигатели Ford на заводе в Елабуге. Однако руководство американского концерна приняло решение продать свою долю в совместно компании, поэтому вместо автомобилей Ford Transit на елабужском конвейере будут выпускать совсем другие модели, сообщает Quto.

В России начнут выпускать современные турбодизели
Фото: Андрей ДемидовАндрей Демидов

По данным издания, в ближайших планах "Соллерса" — локализация двигателя для китайских JAC X200 и JAC Sunray, оснащаемых двухлитровым турбодизелем. Кроме того, станет доступен станет доступен новый мотор — 2,5-литровый D25TCIF1, мощностью в 150 л.с. и повышенным крутящим моментом — 400 Н·м. При этом корпорация ведет переговоры и с другими производителями двигателей. Окончательное решение, какой агрегат будет выпускаться не принято. Уточняется, что турбодизель подбирается таким, чтобы была возможность его установки не только на автомобили JAC, но и на отечественные внедорожники УАЗ.

Ранее сообщалось, что пикап Great Wall получил новую комплектацию в России. Автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач, в базовой комплектации Comfort стоит минимум 3 449 000 рублей – на 150 тысяч дешевле, чем когда он продавался только с автоматической трансмиссией. Машина оснащена 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.

Автоновости,Ford Transit,УАЗ,Соллерс Авто,
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