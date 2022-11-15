За езду на электросамокатах в нетрезвом виде будут лишать прав

С 1 марта 2023 года в Правилах дорожного движения вступят в силу поправки, регламентирующие управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В связи с этим представители МВД рассказали о санкциях, которые будут применимы к пользователям таких транспортных средств, нарушивших ПДД. Владельцы устройств мощностью более 250 ватт, максимальная скорость которых превышает 50 километров в час, приравняют к водителям мопедов и мотоциклов.

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С 1 марта пользователи электросамокатов и других СИМ будут обязаны соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Выезд на проезжую часть разрешат гражданам старше 14 лет. Владельцам транспортных средств мощностью более 250 ватт и с максимальной скоростью выше 50 километров в час понадобятся права категории М и А, поскольку их приравняют к водителям мопедов или мотоциклов.

В случае нарушения ПДД таких лиц смогут оштрафовать, подвергнуть административному аресту, а также направить на медосвидетельствование и лишать прав.

При этом не каждый электросамокат приравняют к мопеду или мотоциклу. Чтобы у инспекторов была такая возможность транспортное средство должно иметь фары ближнего и дальнего света, задние фонари, «поворотники», а также боковые зеркала и стоп-сигнал.

При пьяной езде и нанесении вреда здоровью лёгкой или средней тяжести пользователям устройств мощностью менее 250 ватт грозит штраф до полутора тысяч рублей. За создание помех в движении транспортных средств – тысяча рублей. В некоторых случаях владельцев маломощных СИМ также отправят на медосвидетельствование.