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1 час назад

В Москве продают Kia K8 по цене новой Toyota Camry

Motor.ru

В Москве выставили на продажу Kia K8 образца 2022 года. Несмотря на то, что объявление разместили в разделе подержанных автомобилей, представленный экземпляр с пробегом 200 километров представляет собой новую машину. Премиальный пятиметровый седан с 300-сильным бензиновым мотором, внушительным набором опций и пятилетней гарантией столичный продавец оценил в 4 990 000 рублей.

В Москве продают Kia K8 по цене новой Toyota Camry
Фото: Motor.ruMotor.ru

Kia K8 оборудован 3,5-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат укомплектован восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. До «сотни» седан разгоняется за 6,9 секунды.

В оснащение седана входят адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, а также встроенный видеорегистратор и функция дистанционного управления автомобилем с ключа.

Кроме того, модель оснащена мультимедийной системой с 12-дюймовым сенсорным экраном, подогревом и вентиляцией всех сидений, а также функциями очистки, ионизации и ароматизации воздуха в салоне.

Приобрести роскошный автомобиль можно за 4 990 000 рублей.

На прошлой неделе в российских автосалонах появились в продаже новые Toyota Camry, собранные в Китае. Минимальная стоимость седанов, адаптированных для нашего рынка, составила 4,2 миллиона рублей.

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