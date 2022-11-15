Продажу японских праворульных автомобилей могут запретить в России

Япония обсуждает введение запрета на импорт подержанных автомобилей с правым рулем в Россию. Это связано с передачей авто в зону спецоперации.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Ранее японский телеканал Asahi News выпустил сюжет о передачи праворульных японских внедорожников российским военнослужащим, которые в настоящее время находятся на Украине. После этого японцы призвали властей запретить продажу техники на территории России.

Как заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков, запрет вряд ли вступит в силу в ближайшем будущем, потому что у бизнес понесет серьезные убытки, передает РИА Новости.