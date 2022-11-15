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1 час назад

Новости автомира: в России выпустили почти 400 автомобилей Evolute за полтора месяца

Газета.Ruиещё 1

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области выпустили более 380 электрокаров нового бренда Evolute за первые полтора месяца с момента запуска сборки. Об этом сообщили в администрации Липецкой области, передает «Прайм».

За полтора месяца на липецком заводе собрали почти 400 электрокаров Evolute
Фото: EvoluteEvolute

Областные власти также анонсировали установку двух станций с быстрой зарядкой аккумуляторов в Липецке, в следующие два года планируется установить еще 20 таких станций. Отмечается, что планируется пересмотреть градостроительные правила с учетом устройства парковок для электрокаров в жилых кварталах и возле предприятий.

Производство электрокаров Evolute стартовало в конце сентября, а в конце октября бренд объявил старт продаж седана i-PRO. Рекомендованная розничная цена электроседана составляет 2,99 млн рублей, машина оснащается силовой установкой мощностью 150 л.с. и батареей, позволяющей преодолеть до 420 км на одном заряде.

До конца этого года начнется сборка компактного кроссовера i-Joy и минивэна Evolute i-Van. В 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet. Текущий план компании на следующий год – произвести 10-15 тыс. электромобилей, рассказали «Газете.Ru» на заводе «Моторинвест».

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