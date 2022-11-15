Lexus и Adidas посвятили особую версию RX «Черной Пантере»

Компания Lexus совместно с Adidas создала уникальную версию кроссовера RX, вдохновленную фильмом «Черная пантера: Ваканда навсегда». Автомобиль, получивший название Vibe-Branium, оформили в духе Ваканды — вымышленной африканской страны во вселенной Marvel. Кузов RX украсили переплетением множества фиолетовых полос на черном фоне и золотистыми элементами, а также шильдиками, переведенными на вакандийский язык.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Над кроссовером трудились художники Школы экспериментального обучения дизайну Adidas (S.E.E.D.) и центра Lexus Calty. Их задачей было представить, как выглядела бы форма спортивной команды Ваканды, и кроссовер стал еще одной фантазией на тему национального дизайна.

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На капоте Lexus RX можно увидеть золотистые наклейки в виде треугольников — это отсылка к ожерелью Черной Пантеры. Однако украшением экстерьера дело не ограничилось. Материалы салона тоже подверглись переделке: фиолетовые сиденья, дверные карты и рулевое колесо покрывает тот же узор, которым украшен кузов.

Накладки на подголовники с эмблемой Lexus напечатаны из углеродного материала на 3D-принтере: таким же способом Adidas изготавливает подошву беговых кроссовок 4Dfwd. Центральная консоль отделана деревом с вырезанным лазером орнаментом, а на экране мультимедийной системы слово Lexus написано вымышленным алфавитом Ваканды.

Что касается названия шоу-кара, Vibe-Branium, то оно отсылает к вибраниуму — одному из самых прочных в мире Marvel материалов, найденному в Ваканде. Его символ изображен на спине лимитированной футболки, которую разработали в пару к кроссоверу.

Lexus RX 500h F Sport, на котором базируется Vibe-Branium, приводится в движение гибридной силовой установкой отдачей 371 лошадиная сила и 550 Нм момента. На разгон с места до 100 километров в час кроссовер с полноуправляемым шасси тратит шесть секунд.