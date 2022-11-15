Lada заняла рекордную долю на российском авторынке

Доля Lada продолжает бить рекорды на изменившемся российском рынке. За вторую неделю ноября россияне купили 4641 автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», учитывающее поставленные на учет машины. Это составляет 42 процента от всего объема авторынка страны. Далее по величине долей следуют китайские марки: им достались сразу три следующие позиции.

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Ранее рекордную долю Lada на рынке аналитики фиксировали на 38 неделе этого года — с 19 по 25 сентября. Тогда машины отечественной марки заняли 41,3 процента рынка.

По итогам 45 недели, с 7 по 13 ноября, Lada установила новый рекорд с 42-процентным показателем. Все остальные марки сильно отстают: Haval продал 992 автомобиля, Chery — 946, а Geely — 783. Производители из Южной Кореи, уступив китайским, заняли пятую и шестую строчки с показателями 682 реализованных автомобилей у Kia и 564 — у Hyundai.

Седьмое место досталось премиальной «дочке» Chery — Exeed, которая продала за неделю 290 машин. Далее следуют Renault (287 штук), Toyota (276 штук) и УАЗ (233 штуки).

В топ-10 самых продаваемых моделей вошли только отечественные и китайские машины. Около 25 процентов (2764) из всех проданных автомобилей — это Lada Granta. Второе и третье места достались Lada Niva Travel и Niva Legend (733 и 605 единиц соответственно). Из «китайцев» наибольшим спросом пользуются Tiggo 7 Pro (581 проданный экземпляр), Haval Jolion (526) и Geely Coolray (440). За ними расположилась Lada Vesta (365 штук), Haval F7 (221), Geely Atlas Pro (212) и УАЗ «Патриот» (178).