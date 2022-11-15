По Челябинску разъезжали "Жигули" без заднего колеса

Автомобиль «Жигули», у которого отсутствует заднее колесо, ездил по дорогам Челябинска. Видео опубликовал портал «Первый областной».
Отмечается, что необычную машину очевидцы заметили на улице Молодогвардейцев. Яркий автомобиль «Жигули» ехал по улице, залитой водой. При этом у него отсутствовало одно из задних колес. Машина двигалась медленно, несмотря на то, что занимала левый ряд. Судя по видео, в салоне находился только водитель.
О том, почему автомобиль двигался по улице без колеса и почему водитель не поставил запаску, неизвестно.