По Челябинску разъезжали "Жигули" без заднего колеса

Отмечается, что необычную машину очевидцы заметили на улице Молодогвардейцев. Яркий автомобиль «Жигули» ехал по улице, залитой водой. При этом у него отсутствовало одно из задних колес. Машина двигалась медленно, несмотря на то, что занимала левый ряд. Судя по видео, в салоне находился только водитель.