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39 минут назад

Новости автомира: в Челябинске мужчина ездил по городу на "Жигулях" без заднего колеса

Газета.Ru

Автомобиль «Жигули», у которого отсутствует заднее колесо, ездил по дорогам Челябинска. Видео опубликовал портал «Первый областной».

По Челябинску разъезжали "Жигули" без заднего колеса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что необычную машину очевидцы заметили на улице Молодогвардейцев. Яркий автомобиль «Жигули» ехал по улице, залитой водой. При этом у него отсутствовало одно из задних колес. Машина двигалась медленно, несмотря на то, что занимала левый ряд. Судя по видео, в салоне находился только водитель.

О том, почему автомобиль двигался по улице без колеса и почему водитель не поставил запаску, неизвестно.

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