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50 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ начнет новый год с "шестидневки"

Российская Газета

Компания АвтоВАЗ продолжит работать в шестидневном режиме после новогодних праздников: компания готовит соответствующий приказ.

АвтоВАЗ начнет новый год с "шестидневки"
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

С 9 января, пишет "Нетипичный АвтоВАЗ", автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю. Ожидается, что такой режим будет действовать с 9 января по 26 февраля 2023 года.

Шестидневная рабочая неделя с одним "скользящим" выходным среди недели на АвтоВАЗе была введена с 29 августа этого года. Предполагалось, что такой график продлится до конца ноября, но в октябре руководство подписало указ, согласно которому "шестидневка" сохранится до 25 декабря .

В 2023 году, сообщают инсайдеры, АвтоВАЗ выпустит менее 400 тысяч автомобилей. Ожидается рестарт Lada Largus и начало выпуска новой генерации Lada Vesta.

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