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8 минут назад

Новости автомира: движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют на 12 часов

Газета.Ruиещё 1

Проезд автомобилей по Крымскому мосту будет остановлен на 12 часов. Об этом сообщает Минтранс Республики Крым.

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют на 12 часов
Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно»,- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что водители грузовых автомобилей для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно могут выбирать маршрут через новые территории РФ.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Автоновости,Минтранс РФ,НАК,
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