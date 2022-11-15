Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют на 12 часов

Проезд автомобилей по Крымскому мосту будет остановлен на 12 часов. Об этом сообщает Минтранс Республики Крым.
«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно»,- говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что водители грузовых автомобилей для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно могут выбирать маршрут через новые территории РФ.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.