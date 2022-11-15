Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют на 12 часов

«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно»,- говорится в сообщении ведомства.