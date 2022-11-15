Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
29 минут назад

Новости автомира: в Москве покажут электромобили, которые готовы выйти на рынок

Российская Газета

В Москве покажут современные электромобили, которые продаются в России или только готовятся выйти на наш рынок. Выставка электрокаров состоится в рамках форума "IT-Революция в автобизнесе-2022", который проведет аналитическое агентство "Автостат" 22 ноября.

В Москве покажут готовые выйти на рынок электромобили
Фото: www.carx.ruwww.carx.ru

Электромобильность и будет одной из главных тем предстоящего форума. Несколько блоков программы будут посвящены именно этой теме. Участники узнают все самое интересное об электрокарах - их производстве, продажах, инфраструктуре, технологиях.

На одной площадке можно будет увидеть не только успевшие набрать популярность Audi e-tron, BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, но и абсолютные для нашего рынка новинки таких брендов, как WOLV, Hongqi, Li One, Polestar, Evolute, Skywell.

Пожалуй, самый яркий экспонат - это Hongqi E-HS9. В Китае эта марка очень знаменита. Название переводится как "Красный флаг". И компания занималась производством правительственных лимузинов. Представленный на форуме экземпляр - полноразмерный электрический кроссовер.

Силовая установка в зависимости от версии будет выдавать от 435 до 551 л.с. Емкость батареи - 84 или 99 кВтч. Что касается дальности хода, то она составляет 380-450 км.

Автоновости,Hyundai,BMW,Audi,Tesla,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители