В Москве покажут готовые выйти на рынок электромобили

В Москве покажут современные электромобили, которые продаются в России или только готовятся выйти на наш рынок. Выставка электрокаров состоится в рамках форума "IT-Революция в автобизнесе-2022", который проведет аналитическое агентство "Автостат" 22 ноября.

Фото: www.carx.ru www.carx.ru

Электромобильность и будет одной из главных тем предстоящего форума. Несколько блоков программы будут посвящены именно этой теме. Участники узнают все самое интересное об электрокарах - их производстве, продажах, инфраструктуре, технологиях.

На одной площадке можно будет увидеть не только успевшие набрать популярность Audi e-tron, BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, но и абсолютные для нашего рынка новинки таких брендов, как WOLV, Hongqi, Li One, Polestar, Evolute, Skywell.

Пожалуй, самый яркий экспонат - это Hongqi E-HS9. В Китае эта марка очень знаменита. Название переводится как "Красный флаг". И компания занималась производством правительственных лимузинов. Представленный на форуме экземпляр - полноразмерный электрический кроссовер.