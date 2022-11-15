Минтранс предложит меры для борьбы с «рваным» скоростным режимом

Минтранс разработает методические указания по регулированию скоростного режима на дорогах, предназначенный для региональных властей, сообщает «Коммерсантъ». Одна из целей документа — борьба с так называемым «рваным» режимом, когда на коротком участке дороги знаки с разным лимитом скорости сменяют друг друга без видимых причин. Ожидается, что рекомендации восполнят правовой пробел, делающий такую практику возможной.
Сейчас власти российских субъектов самостоятельно устанавливают скоростные лимиты на региональных трассах. Федеральными занимается Росавтодор, а платными — «Автодор».
Из-за отсутствия рекомендаций на дорогах появляются участки с «рваным» режимом, где частая смена лимита ничем не обусловлена, так как характеристики дороги не меняются. Ранее Минтранс и ГИБДД уже призывали к пересмотру дорожных знаков, но дальше призывов дело пока не шло.
Правила установки знаков установлены в ПДД. Для легковых автомобилей в городе прописано ограничение 60 километров в час, на загородных трассах — 90 километров в час, на автомагистралях — 110 километров в час. Также перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатой ограничение скорости с шагом не более 20 километров в час — такие знаки устанавливаются каждые 50-150 метров.
По данным «Коммерсанта», работа над методическими указаниями будет завершена в течение полугода. В разработке документа Минтрансу содействуют специалисты ГИБДД.
Месяц назад глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на российских дорогах. По его мнению, чтобы снизить аварийность, нужно увеличить пропускную способность, а добиться этого поможет повышение скоростного лимита там, где это допустимо.