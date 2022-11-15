Минтранс предложит меры для борьбы с «рваным» скоростным режимом

Минтранс разработает методические указания по регулированию скоростного режима на дорогах, предназначенный для региональных властей, сообщает «Коммерсантъ». Одна из целей документа — борьба с так называемым «рваным» режимом, когда на коротком участке дороги знаки с разным лимитом скорости сменяют друг друга без видимых причин. Ожидается, что рекомендации восполнят правовой пробел, делающий такую практику возможной.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Сейчас власти российских субъектов самостоятельно устанавливают скоростные лимиты на региональных трассах. Федеральными занимается Росавтодор, а платными — «Автодор».

Из-за отсутствия рекомендаций на дорогах появляются участки с «рваным» режимом, где частая смена лимита ничем не обусловлена, так как характеристики дороги не меняются. Ранее Минтранс и ГИБДД уже призывали к пересмотру дорожных знаков, но дальше призывов дело пока не шло.

Правила установки знаков установлены в ПДД. Для легковых автомобилей в городе прописано ограничение 60 километров в час, на загородных трассах — 90 километров в час, на автомагистралях — 110 километров в час. Также перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатой ограничение скорости с шагом не более 20 километров в час — такие знаки устанавливаются каждые 50-150 метров.

По данным «Коммерсанта», работа над методическими указаниями будет завершена в течение полугода. В разработке документа Минтрансу содействуют специалисты ГИБДД.