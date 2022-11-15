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20 минут назад

Новости автомира: Минтранс готовит рекомендации для борьбы с «рваным» скоростным режимом

Motor.ruиещё 1

Минтранс разработает методические указания по регулированию скоростного режима на дорогах, предназначенный для региональных властей, сообщает «Коммерсантъ». Одна из целей документа — борьба с так называемым «рваным» режимом, когда на коротком участке дороги знаки с разным лимитом скорости сменяют друг друга без видимых причин. Ожидается, что рекомендации восполнят правовой пробел, делающий такую практику возможной.

Минтранс предложит меры для борьбы с «рваным» скоростным режимом
Фото: Motor.ruMotor.ru

Сейчас власти российских субъектов самостоятельно устанавливают скоростные лимиты на региональных трассах. Федеральными занимается Росавтодор, а платными — «Автодор».

Из-за отсутствия рекомендаций на дорогах появляются участки с «рваным» режимом, где частая смена лимита ничем не обусловлена, так как характеристики дороги не меняются. Ранее Минтранс и ГИБДД уже призывали к пересмотру дорожных знаков, но дальше призывов дело пока не шло.

Правила установки знаков установлены в ПДД. Для легковых автомобилей в городе прописано ограничение 60 километров в час, на загородных трассах — 90 километров в час, на автомагистралях — 110 километров в час. Также перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатой ограничение скорости с шагом не более 20 километров в час — такие знаки устанавливаются каждые 50-150 метров.

По данным «Коммерсанта», работа над методическими указаниями будет завершена в течение полугода. В разработке документа Минтрансу содействуют специалисты ГИБДД.

Месяц назад глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на российских дорогах. По его мнению, чтобы снизить аварийность, нужно увеличить пропускную способность, а добиться этого поможет повышение скоростного лимита там, где это допустимо.

Автоновости,Михаил Черников,Коммерсант,Минтранс РФ,ГИБДД,Автодор,
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