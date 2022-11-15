Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: «Волгабас» планирует открыть производство в Хабаровском крае

Газета.Ru

Власти Хабаровского края подобрали площадку для сборки городских и междугородних автобусов, которую планирует организовать машиностроительный холдинг «Волгабас». Новое производство разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»), сообщается на сайте правительства края.

«Волгабас» планирует открыть производство в Хабаровском крае
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяПресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Представители «Волгабаса» и ВЭБ.РФ посетили площадку «Ракитное» в ТОР «Хабаровск» и оценили ее возможности с точки зрения электро- и теплоснабжения, состояния подъездных дорог, рассказал краевой заместитель председателя правительства и министр экономического развития Виктор Калашников. После обсуждения увиденного в правительстве региона инвесторы решили зарегистрировать компанию на территории края.

В Хабаровске предполагается создание полного цикла производства автобусной техники объемом до 1 тыс. ед. в год. Планируется запуск сборочной площадки, выпуск основных комплектующих, в том числе электромостов, силовой установки, элементов шасси, а также открытие научно-инжинирингового центра.

Предварительно, стоимость проекта оценивается в 6,7 млрд рублей, он поддержан заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым.

Автоновости,Виктор Калашников,Юрий Трутнев,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители