«Волгабас» планирует открыть производство в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края подобрали площадку для сборки городских и междугородних автобусов, которую планирует организовать машиностроительный холдинг «Волгабас». Новое производство разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»), сообщается на сайте правительства края.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Представители «Волгабаса» и ВЭБ.РФ посетили площадку «Ракитное» в ТОР «Хабаровск» и оценили ее возможности с точки зрения электро- и теплоснабжения, состояния подъездных дорог, рассказал краевой заместитель председателя правительства и министр экономического развития Виктор Калашников. После обсуждения увиденного в правительстве региона инвесторы решили зарегистрировать компанию на территории края.

В Хабаровске предполагается создание полного цикла производства автобусной техники объемом до 1 тыс. ед. в год. Планируется запуск сборочной площадки, выпуск основных комплектующих, в том числе электромостов, силовой установки, элементов шасси, а также открытие научно-инжинирингового центра.