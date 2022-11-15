Renault Logan признали самым ненадежным автомобилем в Германии

Эксперты из немецкой организации TÜV, которая занимается проведением техосмотра, назвала самые ненадежные автомобили сезона 2021-2022 года. На пунктах техосмотра с июля 2021 года по июнь 2022 года побывали 9,6 млн автомобилей. Из них 69% машин прошли техосмотр без единого замечания. Еще у 11% были обнаружены незначительные дефекты, которые требовали исправления. Под запрет на эксплуатацию попали только 0,5% проверенных автомобилей.
Так, по итогам сезона самым надежным был признан Mercedes-Benz B-класса. У этой модели показатель серьезных дефектов составил всего 2%. Второе и третье места в списке самых надежных автомобилей в Германии Mercedes-Benz GL и Volkswagen Golf Plus (2,3%). Далее в рейтинге надежности идут Audi Q3 и Volkswagen T-Roc (2,4%).
А самым ненадежным автомобилем немцы признали Renault Logan, который в Европе продается под маркой Dacia. Каждый десятый автомобиль Logan, приехавший на техосмотр в Германии, провалил его. Показатель серьезных дефектов составил 11,6%. Высокий показатель поломок также был у родственного Dacia Dokker (10,8%). Также в рейтинг ненадежных автомобилей попали минивэны Volkswagen Sharan (9,4%) и Ford Galaxy (8,1%).