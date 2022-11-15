Россиянам посоветовали отказаться от кредитов на автомобиль

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос рассказал, какие кредиты подпадают под категорию «плохие». Так, по его словам, речь идет о займах на автомобиль, передает агентство «Прайм».

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«Не стоит совершать в кредит даже такие крупные покупки, как автомобиль, особенно такое затратное имущество, как автомобиль», — подчеркнул собеседник.

Манжос также предостерегает от оформления потребительских кредитов и микрозаймов. Он подчеркнул, что все вышеуказанные кредитные продукты развивают плохие финансовые привычки.

Отказаться от кредитов стоит тем, кто имеет средний уровень дохода, указал специалист. Он добавил, что возможность купить все необходимое на свои деньги есть у многих.

Эксперт отметил, что брать быстрые кредиты рискованно из-за затягивания в «порочный круг». Это касается и кредитных карт с выгодной процентной ставкой, добавил он. По словам собеседника, возможность пользоваться такими картами – искушение, но это играет против человека.

Избежать последствий позволит лишь принципиальный отказ от таких банковских продуктов, подытожил Манжос.