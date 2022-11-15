Cadillac CT6 нового поколения раскрыли на шпионских фотографиях

Cadillac CT6 представлен на рынке с 2015 года, в 2018-м пережил рестайлинг, а уже в 2020-м производство в США свернули. Несмотря на это, модель продолжает продаваться в Китае, и в настоящее время готовится к смене поколения. Шпионам удалось сделать фотографии новинки на конвейере китайского завода, причем без камуфляжа. Судя по всему, во втором поколении дизайн экстерьера седана приведут в соответствие с фирменной стилистикой Cadillac – внешне он будет напоминать электрические Lyriq и Celestiq.

Фото: © AutoHome © AutoHome

На шпионских снимках можно рассмотреть двухуровневую переднюю оптику с тонкими блоками ходовых огней и «клыками» основных фар по обе стороны от радиаторной решетки. Сама решетка напоминает заглушку на электрических Lyriq и Celestiq. Есть и снимок салона: центральное место теперь занимает единый кластер, объединяющий цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы.

AutoHome

AutoHome

AutoHome

AutoHome

Ожидается, что в основе «второго» Cadillac CT6 будет лежать прежняя заднеприводная платформа GM Omega, а в моторную гамму войдут двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами. Базовым будет двухлитровая «турбочетверка» на 237 лошадиных сил в связке с десятиступенчатым автоматом, а более мощной альтернативой выступит «шестерка» 3.0, развивающая свыше 400 лошадиных сил. Гибридную модификацию китайские СМИ не упоминают.