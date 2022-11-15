«Не верится, что они пересядут на Lada»: на чем теперь будут возить чиновников

В условиях остановки официальных поставок иномарок российские госучреждения начали закупать подержанные иномарки и китайские кроссоверы в качестве персонального транспорта для своих сотрудников, выяснила «Газета.Ru». Кроме того, ведомства заказывают транспортные услуги на машины с пробегом. В некоторых регионах чиновников младшего звена пересадили на автомобили Lada, но патриотичным трендом это явление пока не стало — номенклатурные работники не хотят отказываться от своих привилегий, отмечают эксперты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С прекращением поставок на российский авторынок автомобилей марок Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia у российских чиновников ограничился выбор персональных автомобилей. Машины, поставляющиеся отдельными дилерами в страну в рамках "параллельного импорта", не проходят параметров госзакупок. Из-за этого часть государственных организаций приняла решение перевести своих сотрудников на продукцию отечественного автопрома.

Видео дня

В администрации Калужской области рассказали "Газете.Ru", что нормативные правовые акты сильно ограничивают государственных и муниципальных заказчиков в приобретении автомобилей по цене. Поэтому для закупок выбрали марку Lada. В администрации также подчеркнули, что "автомобили иностранного производства заказчики Калужской области не приобретали и к закупке не планировали".

"В этом году закупались автомобили только отечественного производства марки Lada", - отметили в пресс-службе областной администрации.

Накануне то же самое предложила и администрация Екатеринбурга, разместив на портале госзакупок заявку на приобретение 17 автомобилей "АвтоВАЗа", уточняет издание E1.ru.

Расхватывают, что осталось

Как выяснила "Газеты.Ru" большая часть госорганизаций продолжает закупать иномарки, несмотря на изменения и рост цен, произошедшие на российском рынке.

"Государственные заказчики продолжают проведение закупочных процедур. Закупают как автомобили привычных марок (иностранных автокомпаний - "Газета.Ru"), которые еще остаются на складах дилеров, так и проявляют интерес к автомобилям китайских брендов, соответствующих требованиям законодательства – производство на территории РФ, ограничение по стоимости и так далее", - рассказал "Газете.Ru" замдиректора департамента корпоративных продаж автомобильной группы "Авилон" Андрей Гусев.

По его словам, спрос со стороны государственных заказчиков сохраняется на высоком уровне, так как обновлять транспорт им надо постоянно.

"Традиционно у государственных заказчиков самым популярным типом автомобиля были седаны различных классов, но из-за крайне ограниченного предложения в этом сегменте спрос смещается и на другие типы автомобилей, прежде всего, на кроссоверы и внедорожники", - уточнил Гусев.

Подтвердила интерес госструктур к новым китайским кроссоверам и сертификационная документация на автомобили Haval F7 и F7X в спецраскраске, которая появилась в октябре в открытой базе Росстандарта. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такие машины с символикой полиции, Росгвардии, Следственного комитета и военной автоинспекции получила компания "Нижегородец", которая занимается доработками автомобилей. Докатают прежние В Тульской области власти пока не спешат пересаживать сотрудников на машины "АвтоВАЗа". Вместо этого имеющимся иномаркам обеспечат должное техобслуживание.

"Имеющиеся автомобили регулярно ремонтируют и обслуживают, чтобы продлить сроки их эксплуатации. В 2022 году новые автомобили иностранных производителей, в том числе Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Genesis, не закупались", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе областной администрации.

Приобретать или арендовать автомобили, ввезенные в РФ по параллельному импорту, также не планируется, добавили в областной администрации. Не спешат с переходом на отечественные авто и в более высоких кабинетах - в Минэкономразвития России сообщили "Газете.Ru", что в этом году министерство "не планировало проведение конкурсных процедур по закупке новых автомобилей".

И старая сгодится, лишь бы импортная

За этот год некоторые госучреждения разместили на портале госзакупок заявки на приобретение подержанных автомобилей, обратила внимание "Газета.Ru". Также среди заказов много заявок на оказание транспортных услуг – предоставление автомобиля с водителем.

В частности, ГУП "Недвижимость" (ремонтирует объекты государственной инфраструктуры) Ленинградской области разместило 15 ноября заявку на приобретение пикапа не старше 2019 года выпуска с пробегом не более 40 тыс. км. За такой автомобиль учреждение готово заплатить почти 4,2 млн руб. В конкурсной документации указано, что он должен быть снабжен дизельным двигателем. Приведенные в техническом задании габаритные размеры машины соответствуют параметрам пикапа Toyota Hilux. Проектный институт "Башжилкоммунпроект" разместил заявку на закупку китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro минимум 2021 года выпуска, с пробегом не более 30 тыс. км. В документации указаны даже специфические требования к качеству машины: "как новый, без следов механических повреждений и коррозии".

Кроме того, институт покупает кроссовер Volkswagen Tiguan с пробегом до 50 тыс. км. Стоимость двух лотов с подержанными автомобилями – около 4,5 млн руб.

И с водителем

В Саратовской области власти намерены потратить на транспортное обслуживание собственного парламентария Госдумы (для езды по региону) в 2023 году 1 млн руб. за 800 часов работы. Как следует из закупочной документации госагентства по централизации закупок Саратовской области, для этих целей предполагается использовать кроссовер Kia Sorento не старше 2017 года или его эквивалент. Также поступили в администрации Омской области, регион намерен потратить на транспортное обслуживание сенатора и депутатов нижней палаты парламента 2 млн руб. в следующем году. Среди требований к машине – кузов седан или универсал, шесть подушек безопасности, климат-контроль и обогрев двух сидений, что исключает участие продукции "АвтоВАЗа" и "УАЗа" в конкурсе.

Закон не велит

Действующее законодательство устанавливает жесткие требования по локализации машин, поставляемых в рамках госконтрактов, и эта проблема пока никак не решена, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"С 1 января 2023 года увеличивается количество баллов для автомобильной техники, приобретаемой для нужд государства по легковым и грузовым машинам. Даже модельный ряд Lada не весь соответствует новым параметрам", - объясняет Бургазлиев "Газете.Ru".

Чтобы обойти этот момент, необходимо изменить законодательство о госзакупках, введя отсрочки, либо внести изменения в 719-е постановление правительства, регламентирующее локализацию, однако и то, и другое – большая проблема, подчеркивает эксперт.

"Объем госзакупок легковых автомобилей, в зависимости от сегмента, составляет порядка 30 тыс. машин ежегодно", - оценивает Бургазлиев.

Даже с учетом нынешнего состояния авторынка не приходится ожидать, что российские чиновники массово пересядут на продукцию "АвтоВАЗа", полагает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин.

"Уже давно на региональном уровне вопрос решается предельно просто: если чиновнику хочется длинный Mercedes-Benz со светлым кожаным салоном, он берет его в аренду. И на этом все ограничения, связанные с бюджетным законодательством, снимаются", - говорит Шапарин "Газете.Ru".

В случае, если машина арендуется, проблема ее приобретения и обслуживания ложится на подрядчика, и ему ничто не мешает ввезти автомобиль на физическое лицо по параллельному импорту и переоформить на юридическое, добавляет Шапарин.

Кроме того, несмотря на прописанные в федеральном законодательстве ограничения, связанные с отечественным производством машины и предельной ценой, ведомства и регионы могут принимать свои нормативные документы и закупать по ним необходимые автомобили в нужном количестве, подчеркивает вице-президент НАС.