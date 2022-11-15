Чиновников Екатеринбурга пересадят с автомобилей Toyota на Lada

Для чиновников из администрации Екатеринбурга планируется закупить новые автомобили Lada (или их эквивалент) взамен машин Toyota. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на информацию, размещенную на сайте госзакупок.

Фото: Lada Lada

«Объект закупки: легковой автомобиль марки Lada или «эквивалент» для нужд муниципального бюджетного учреждения «Автобаза администрации города Екатеринбурга»», — говорится в опубликованном документе.

Согласно документации, закупать планируется новые автомобили, выпущенные не раньше 2022 года. В таких машинах должна быть аудиосистема, ковры в салоне и багажнике для комфорта пассажиров. На покупку автомобилей планируется потратить 17 млн рублей.