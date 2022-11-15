Aurus испытали в экстремальных условиях севера

Специалисты ФГУП НАМИ опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали подготовку и испытания автомобилей семейства Aurus в тяжелых климатических условиях. Тесты седана Senat и внедорожника Komendant, покрытого камуфляжем, провели в городе Ноябрьск, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе недалеко от границы с Северным полярным кругом. В этом регионе минимальная температура опускается до -55 градусов по Цельсию. При этом летом столбики термометров в среднем показывают +16 градусов.

Фото: © ФГУП НАМИ © ФГУП НАМИ

В ходе испытаний, которые состоялись при температуре -43 градуса, российские инженеры провели оценку расхода топлива и технических жидкостей, а также оценили общую работоспособность автомобилей в экстремальных условиях. Кроме того, разработчики проверили уровень загрязнения, периодичность возникновения неисправностей и ездовые характеристики автомобилей во время поездки по замёрзшим дорогам Ноябрьска.

По результатам испытаний «Аурусы» отлично справились с поставленной задачей. Автомобили семейства Aurus построены на единой модульной платформе, а также оборудованы 4,4-литровым турбированным V8 мощностью 598 лошадиных сил. Агрегат укомплектован девятиступенчатым «автоматом» со встроенным электромотором, пиковая отдача которого составляет 63 лошадиные силы. Серийное производство седана Aurus Senat запустили в Елабуге в мае прошлого года.