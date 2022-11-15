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29 минут назад

Новости автомира: ушедший из России Nissan продлил сертификаты на три модели до 2025 года

Motor.ru

Компания Nissan избавилась от российских активов вслед за Renault и покинула наш рынок, прихватив с собой Infiniti. Завод Nissan в Санкт-Петербурге передан НАМИ, а нелокализованные автомобили обеих марок не поставляются с марта. Несмотря на это, на днях сразу три модели Nissan получили обновленные Одобрения типа транспортного средства, которые действует до ноября 2025 года, – это Qashqai, X-Trail и Terrano, причем последний производился на мощностях уже несуществующего завода «Renault Россия». Сборочная площадка по-прежнему фигурирует в документе.

Ушедший из России Nissan продлил сертификаты на три модели
Фото: NissanNissan

В продленных ОТТС упоминается не только экс-завод Renault в Москве, но и петербургское предприятие. Стоит отметить, что по условиям сделки с российскими властями, и у Renault, и у Nissan предусмотрена возможность обратного выкупа своих активов в течение шести следующих лет, то есть до 2028 года. Сертификационные документы при этом продлены до 2025-го.

В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей Nissan, которые были произведены или ввезены в страну до марта 2022 года. Запасы постепенно иссякают: так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре россияне приобрели чуть больше 1,2 тысячи машин, в то время как в январе и феврале продажи Nissan превышали отметку в четыре тысячи штук. Что же касается Infiniti, то по состоянию на начало ноября по всей стране насчитывалось около сотни непроданных автомобилей.

Nissan и Infiniti включены в список параллельного импорта, который позволяет ввозить автомобили этих марок в страну без разрешения правообладателя. Ранее стало известно, что российское правительство готово исключить Nissan из этого списка, но только при условии, что компания наладит качественное послепродажное обслуживание уже проданных автомобилей.

Автоновости,Renault,Nissan,Правительство РФ,
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