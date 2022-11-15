Ушедший из России Nissan продлил сертификаты на три модели

Компания Nissan избавилась от российских активов вслед за Renault и покинула наш рынок, прихватив с собой Infiniti. Завод Nissan в Санкт-Петербурге передан НАМИ, а нелокализованные автомобили обеих марок не поставляются с марта. Несмотря на это, на днях сразу три модели Nissan получили обновленные Одобрения типа транспортного средства, которые действует до ноября 2025 года, – это Qashqai, X-Trail и Terrano, причем последний производился на мощностях уже несуществующего завода «Renault Россия». Сборочная площадка по-прежнему фигурирует в документе.

Фото: Nissan Nissan

В продленных ОТТС упоминается не только экс-завод Renault в Москве, но и петербургское предприятие. Стоит отметить, что по условиям сделки с российскими властями, и у Renault, и у Nissan предусмотрена возможность обратного выкупа своих активов в течение шести следующих лет, то есть до 2028 года. Сертификационные документы при этом продлены до 2025-го.

В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей Nissan, которые были произведены или ввезены в страну до марта 2022 года. Запасы постепенно иссякают: так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре россияне приобрели чуть больше 1,2 тысячи машин, в то время как в январе и феврале продажи Nissan превышали отметку в четыре тысячи штук. Что же касается Infiniti, то по состоянию на начало ноября по всей стране насчитывалось около сотни непроданных автомобилей.