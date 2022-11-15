Дилеры привезли в Россию китайский кроссовер Volkswagen

Ряд автодилеров начали принимать заказы на новые электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X из Китая, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие предложения публикуются на официальных сайтах дилеров, а также в классифайдах от лица автосалонов.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Так, один из московских дилеров предлагает Volkswagen ID.6 X по цене от 4,85 млн рублей. Электрокроссовер предлагается с полным приводом с двумя электродвигателями суммарной мощностью 305 л.с., он способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Пробег на одном заряде батареи достигает 588 км по действующему в Китае измерительному циклу NEDC.

Дилер в Подмосковье предлагает приобрести ID.6 X 2021 года выпуска за 4,16 млн рублей. Электрокроссовер доступен с одним мотором мощностью 204 л.с. и задним приводом.