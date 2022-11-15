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41 минуту назад

Новости автомира: дилеры начали продавать в России Volkswagen ID.6 X

Газета.Ru

Ряд автодилеров начали принимать заказы на новые электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X из Китая, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие предложения публикуются на официальных сайтах дилеров, а также в классифайдах от лица автосалонов.

Дилеры привезли в Россию китайский кроссовер Volkswagen
Фото: VolkswagenVolkswagen

Так, один из московских дилеров предлагает Volkswagen ID.6 X по цене от 4,85 млн рублей. Электрокроссовер предлагается с полным приводом с двумя электродвигателями суммарной мощностью 305 л.с., он способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Пробег на одном заряде батареи достигает 588 км по действующему в Китае измерительному циклу NEDC.

Дилер в Подмосковье предлагает приобрести ID.6 X 2021 года выпуска за 4,16 млн рублей. Электрокроссовер доступен с одним мотором мощностью 204 л.с. и задним приводом.

Еще один автомагазин обещает поставить ID.6 X из Китая через Киргизию за 2,8 млн рублей с организацией всей цепочки логистики и сроком доставки от 20 дней. Продавец указал, что покупатели при ввозе электромобиля в РФ из Киргизии экономят на оплате НДС.

Автоновости,Volkswagen,
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