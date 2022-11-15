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41 минуту назад

Новости автомира: Volkswagen удивил дизайном передних сидений электрического Scout

Motor.ru

Компания Volkswagen поделилась очередным изображением электромобиля, который появится на рынке под маркой Scout в 2024 году. Это историческое название, которое немецкий автопроизводитель решил возродить для линейки «зеленых» моделей: известно, что в нее войдут внедорожник и пикап. Издание The Drive осветлило затемненный тизер и обнаружило любопытную деталь – журналистов удивил дизайн передних сидений, которые, судя по очертаниям спинки, будут выполнены в виде дивана.

Volkswagen удивил дизайном электрического Scout
Фото: © Scout Motors© Scout Motors

На осветленном изображении можно заметить квадратные подголовники и сплошную спинку передних сидений – подобные диваны раньше были распространены в автомобилях, но со временем автопроизводители перешли на посадочную формулу 2+3. Одним из последних серийных легковых автомобилей, который оснащался сплошным передним диваном, был Chevrolet Impala 2012 года, и диван был опцией.

Присутствует на тизерном снимке и еще одна любопытная деталь – The Drive разглядел намек на съемные панели крыши. Вероятно, это будет реализовано как на внедорожниках Jeep, либо Volkswagen предложит для Scout иную конструкцию.

Scout Motors
Scout Motors
Scout Motors

Также на официальном сайте Scout Motors запустили функцию обратной связи – теперь пользователи могут внести свои предложения. Компания пригласила для дискуссии владельцев оригинальных автомобилей International Harvester Scout, внедорожников и пикапов, которые выпускались с 1960-х по 1980-е годы.

Что же касается Scout в современном прочтении, то технических подробностей о внедорожнике и пикапе пока нет. Производство организуют в США, но где именно, не уточняется – по одной из версий, это будет построенный с нуля завод специально для электрических Scout, которым обещана новая платформа.

Автоновости,Chevrolet Impala,Jeep,Chevrolet,Volkswagen,
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