«АвтоВАЗ» может столкнуться с нехваткой кондиционеров

Компания «АвтоВАЗ» может столкнуться с нехваткой систем кондиционирования для автомобилей Lada, утверждают инсайдеры из сообщества Avtograd News.

Фото: Lada Lada

По их данным, до конца текущего года с конвейера могут сойти порядка 25 тыс. автомобилей без кондиционеров. Это связано с тем, что один из двух поставщиков (фирма «Август») по причинам, которые не уточняются, был отстранен от участия в поставках. Таким образом, тольяттинская компания «Фрост» в одиночку не успевает закрыть потребности главных конвейеров.

«Служба маркетинга произвела необходимые исследования и пришла к выводу, что такое количество автомобилей без кондиционера будет очень проблематично реализовать», — говорится в сообщении.

Чтобы решить проблему, руководство завода решило увеличить численность персонала компании «Фрост» за счет прикомандированных работников «АвтоВАЗа» и перевода на режим работы в две смены.