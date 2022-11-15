До России добрался новый Genesis G90

Российские дилеры продолжают расширять ассортимент автомобилей благодаря параллельному импорту, позволяющему ввозить товары без ведома правообладателя. Как заметили Autonews, продавцам удалось наладить импорт еще одной модели — Genesis G90 второго поколения. На сайтах объявлений можно найти G90 с кузовом седан или лимузин, с пробегом и без. Цена машин, которые везут через Дальний Восток, варьируется от 4,3 миллиона до 12,5 миллиона рублей.

Фото: Genesis Genesis

И седан Genesis G90, и его удлиненный вариант LWB оснащаются 3,5-литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с автоматической коробкой передач. В первом случае отдача установки 380 лошадиных сил (530 Нм крутящего момента), а во втором — 415. Привод седана задний либо полный, лимузин же доступен только в полноприводной варианте.

За 4,3 миллиона рублей продавец предлагает привезти седан G90 во Владивосток за две недели, а в 12,5 миллиона оценивается доставка удлиненной версии корейского флагмана. Отмечается, что из-за колебания курсов валют цена автомобилей может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Для сравнения, в США, где G90 начали продавать в августе, официальная цена стартует с 88,4 тысячи долларов — 5,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Genesis G90 дебютировал в конце 2021 года. Новинка отличилась двухполосной оптикой, объемным пятиугольным «щитом» решетки радиатора, двухсекционной стеклянной крышей и «утопленными» в кузов дверными ручками.

В оснащение вошли кластер с двумя дисплеями, компактная шайба-селектор коробки передач и подвеска Preview-ECS, использующая для подстройки данные с камер и навигатора.