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1 час назад

Новости автомира: до России добрался новый Genesis G90

Motor.ru

Российские дилеры продолжают расширять ассортимент автомобилей благодаря параллельному импорту, позволяющему ввозить товары без ведома правообладателя. Как заметили Autonews, продавцам удалось наладить импорт еще одной модели — Genesis G90 второго поколения. На сайтах объявлений можно найти G90 с кузовом седан или лимузин, с пробегом и без. Цена машин, которые везут через Дальний Восток, варьируется от 4,3 миллиона до 12,5 миллиона рублей.

До России добрался новый Genesis G90
Фото: GenesisGenesis

И седан Genesis G90, и его удлиненный вариант LWB оснащаются 3,5-литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с автоматической коробкой передач. В первом случае отдача установки 380 лошадиных сил (530 Нм крутящего момента), а во втором — 415. Привод седана задний либо полный, лимузин же доступен только в полноприводной варианте.

За 4,3 миллиона рублей продавец предлагает привезти седан G90 во Владивосток за две недели, а в 12,5 миллиона оценивается доставка удлиненной версии корейского флагмана. Отмечается, что из-за колебания курсов валют цена автомобилей может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Для сравнения, в США, где G90 начали продавать в августе, официальная цена стартует с 88,4 тысячи долларов — 5,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Genesis G90 дебютировал в конце 2021 года. Новинка отличилась двухполосной оптикой, объемным пятиугольным «щитом» решетки радиатора, двухсекционной стеклянной крышей и «утопленными» в кузов дверными ручками.

В оснащение вошли кластер с двумя дисплеями, компактная шайба-селектор коробки передач и подвеска Preview-ECS, использующая для подстройки данные с камер и навигатора.

Продажи G90 второго поколения на родине стартовали в начале 2022 года. Модель собирались привезти в Россию во втором полугодии, но премьера вряд ли состоится из-за неясного положения концерна в стране. Российский завод Hyundai простаивает (по некоторым данным, его готовят к продаже), а Kia и вовсе обдумывает уход с рынка.

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