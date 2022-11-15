Сколько будут стоить иранские автомобили в России

"Если быть честным, то это в общем устаревшие автомобили, качество которых оставляет желать лучшего. Но совсем дешевыми они быть не могут. А сколько конкретно - зависит от модели. В любом случае, самая дешевая иранская машина не будет дешевле Lada Granta (от 678 300 рублей - Прим.ред). Своего покупателя такие автомобили найдут, так как на рынке сейчас дефицит доступных машин.