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21 минуту назад

Новости автомира: сколько будут стоить иранские автомобили в России

Российская Газета

Иранские автопроизводители готовятся выйти на российский рынок. Так, например, ожидается, что до нас доберутся Iran Khodro и Saipa Shahin. Старт продаж некоторых моделей в РФ запланирован на весну 2023 года. Эксперты рассказали "Российской газете", сколько будут стоить иранские автомобили в России.

Сколько будут стоить иранские автомобили в России
Фото: SAICSAIC

"Если быть честным, то это в общем устаревшие автомобили, качество которых оставляет желать лучшего. Но совсем дешевыми они быть не могут. А сколько конкретно - зависит от модели. В любом случае, самая дешевая иранская машина не будет дешевле Lada Granta (от 678 300 рублей - Прим.ред). Своего покупателя такие автомобили найдут, так как на рынке сейчас дефицит доступных машин.

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Надо помнить, что автомобиль сам по себе - товар мало кому нужный. Он может хорошо продаваться только при условии создания соответствующей инфраструктуры - запаса запчастей, наличия СТО, выполнения гарантийных обязательств. Китайцы 15 лет назад наскоками приходили в Россию, продавали по нескольку сотен машин и быстро уходили, не обеспечив сервис. Думаю, у иранцев может быть похожая психология", - отметил обозреватель автомобильного сайт "Дром" Сергей Цыганов.

В то же время независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов называет другие цены на иранские автомобили.

"Попытки иранских автоконцернов закрепиться на российском рынке начались в 2006 году. Однако большим спросом среди россиян автомобили из Ирана в прошлом не пользовались из-за низкого качества сборки и минимальной защиты кузова от коррозии.

В годы "дебюта" иранских автоконцернов (2006-2008 гг.) в РФ было продано 12 000 экземпляров авто. В 2022 году, когда европейские и американские производители приостановили поставки на российский рынок, иранские бренды снова планируют выходить на рынок РФ.

В 2022 году в стране могут появиться Tara и Samand. Иранские модели смогут конкурировать с отечественными, корейскими и китайскими автомобилями только в случае доступной стоимости.

Предположительно, цены на автомобили из Ирана будут начинаться от 750 000 рублей (Samand, Soren, Dena и Dena+). Примерная стоимость седана Tara - примерно 1 120 000 рублей. С учетом такого ценообразования иранские бренды смогут составить конкуренцию Lada Vesta, Kia Rio и Skoda Rapid", - рассказал "РГ" Тузов.

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