АвтоВаз назвал дату запуска платформы автомашин B0

Автопроизводитель подписал график работы, где фигурирует третий конвейер.

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«В соответствии с производственным планом на 2023 год, подписан приказ», — профсоюз АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ готовится работать на платформе B0 с 9 января по 26 февраля 2023 года. Такой график установлен в подписанном плане производства. Ожидается, что конвейер для автомобилей на платформе B0 будет работать шесть дней в неделю в две смены с понедельника по субботу. Правда, не указывается, какая модель будет выпускаться.

Известно, что до марта 2022 года на этой платформе производили Renault Logan, Renault Sandero, LADA XRAY и LADA Largus. Автомобили Renault в РФ больше не производятся из-за ухода компании с рынка. О модели LADA XRAY уже официально известно, что она больше производиться не будет. А значит, потенциально речь идет о выпуске LADA Largus. Учитывая, что в 6-дневную рабочую схему и в две смены АвтоВАЗ намерен выпускать большие объемы автомобиля. Но для этого поставки дефицитных компонентов должны быть постоянными.

В это же графике предусмотрен шестидневший выпуск LADA Granta в две смены и шестидневное производство LADA Niva в одну смену. Эти автомобили были запущены в производство первыми. LADA Largus как раз планировали производить в конце года в начале следующего года. А LADA Vesta должна встать на конвейер в 2023 году.