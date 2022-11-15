Кроссовер Hyundai Bayon оценили в рублях и начали продавать в России

В России появились первые объявления о продаже нового кроссовера Hyundai Bayon, его стоимость начинается от 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Motor.ru.
Hyundai Bayon начали производить в Турции в 2021 году и оттуда поставляли в Европу. Летом 2022-го кроссовер стали собирать в Казахстане.
На российских сайтах Hyundai Bayon доступен в комплектации Prime с мотором 1,4 литра в сто лошадиных сил, авто с этими характеристиками собирают в Казахстане.
В Европе чаще встречается Bayon с турбомотором 1,0-литра на сто лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
После начала украинского кризиса свою работу в России заморозили Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.
В ноябре российские автодилеры, опрошенные РИА Новости, предупредили, что запаса американских, европейских и японских иномарок в салонах страны хватит максимум на четыре месяца.
В АГ «Авилон» заявили, что заметнее всего на рынке не хватает зарубежных седанов, а кроссоверов и внедорожников гораздо больше. В «АвтоСпецЦентре» отмечали, что в салонах компании осталось всего около 30 машин европейских массовых брендов.