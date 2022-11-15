Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: кроссовер Hyundai Bayon оценили в рублях и начали продавать в России

Мария Иванова

В России появились первые объявления о продаже нового кроссовера Hyundai Bayon, его стоимость начинается от 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Motor.ru.

Кроссовер Hyundai Bayon оценили в рублях и начали продавать в России
Фото: HyundaiHyundai

Hyundai Bayon начали производить в Турции в 2021 году и оттуда поставляли в Европу. Летом 2022-го кроссовер стали собирать в Казахстане.

Россиянам посоветовали отказаться от кредитов на автомобиль

На российских сайтах Hyundai Bayon доступен в комплектации Prime с мотором 1,4 литра в сто лошадиных сил, авто с этими характеристиками собирают в Казахстане.

В Европе чаще встречается Bayon с турбомотором 1,0-литра на сто лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

После начала украинского кризиса свою работу в России заморозили Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.

В ноябре российские автодилеры, опрошенные РИА Новости, предупредили, что запаса американских, европейских и японских иномарок в салонах страны хватит максимум на четыре месяца.

В АГ «Авилон» заявили, что заметнее всего на рынке не хватает зарубежных седанов, а кроссоверов и внедорожников гораздо больше. В «АвтоСпецЦентре» отмечали, что в салонах компании осталось всего около 30 машин европейских массовых брендов.

Автоновости,Hyundai,Toyota,BMW,Volkswagen,Авилон,Ford,Toyota Motors,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители