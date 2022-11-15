Volkswagen показал новый «народный автомобиль»

Простой и доступный хэтчбек Volkswagen Polo Track придёт на смену модели Gol для бразильского рынка.

Фото: Volswagen Polo Track Volswagen Polo Track

Бразильский филиал «Фольксвагена» представил новую модель — компактный пятидверный хэтчбек Polo Track. Это упрощённая и удешевлённая модификация глобального Polo, дебютировавшего ещё в 2017 году.

Volswagen Polo Track

Версия Track отличается дизайном бамперов, галогеновыми фарами и стальными дисками с декоративными колпаками. Двигатель самый простой — объёмом один литр и мощностью 84 л. с., коробка передач — только пятиступенчатая механика.

Оснащение тоже небогатое: в базе есть четыре подушки, система стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъёмники и центральный замок, но за аудиосистему нужно доплачивать. А электрорегулировок зеркал, например, нет даже в списке опций.

Volswagen Polo Track

Хэтчбеки Volkswagen Polo Track местного производства начнут продавать в Бразилии в январе 2023 года. Цена — от 80 тысяч реалов, что соответствует примерно 900 тысячам рублей по курсу.

Volkswagen Gol третьего поколения с несколькими модернизациями выпускается с 2008 года

Новинка станет заменой хэтчбеку Volkswagen Gol, который можно назвать «народным автомобилем» по-бразильски. Эта машина дебютировала в 1980 году и в течение четверти века оставалась самой популярной моделью в стране. Однако с середины десятых годов спрос на Gol начал снижаться, и в конце этого года Volkswagen прекратит производство таких хэтчбеков. По такому случаю компания сделает тысячу автомобилей в «прощальном» исполнении Last Edition.

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