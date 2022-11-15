Экономист прогнозирует снижение цен на автомобили летом 2023 года

В России стоимость новых и подержанных автомобилей продолжает расти, хотя некоторая коррекция цен все-таки существует. Большинство граждан РФ отказываются от покупки машины при ее цене более 3 млн рублей. В беседе с журналом «За рулем» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, когда стоит ожидать снижение цен на автомобили в России.

По словам Ермиловой, подорожание автомобилей в России началось, когда возникли проблемы с их поставками. Сейчас дилеры покинувших Россию автомобильных брендов готовы перепрофилировать свой бизнес на продажу подержанных машин и поставки по параллельному импорту. Эксперт считает, что в ближайшее время сильно дешеветь машины не будут, также цены не вернутся к прежним уровням. А ждать положительной динамики и снижения цен стоит не ранее конца лета 2023 года.