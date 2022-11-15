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1 час назад

Новости автомира: в Казахстане требуют отменить «антикризисные» автомобили

Motor.ru

С 15 ноября в Казахстан разрешено производство автомобилей пониженного экологического стандарта, без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и кнопки SOS – в России такие модели называют «антикризисными». Однако в Казахстане не всем пришлись по душе послабления в области экологии и безопасности: общественное движение «Нет утильсбору» выступило против нововведения и требует его отменить.

В Казахстане требуют отменить «антикризисные» автомобили
Фото: LadaLada

Общественники из «Нет утильсбора» обратились к правительству Казахстана с требованием отменить постановление, разрешающее изготовление и реализацию в Казахстане автомобили пониженного экологического стандарта, без ABS, эйрбегов и «тревожной» кнопки. По их словам, которые приводит портал «Колеса.kz», выпуск таких машин не только пагубно скажется на экологии, но и негативно отразится на дорожной безопасности страны.

Аналогичные поблажки для автопрома еще весной этого года ввела Россия – они будут действовать как минимум до 1 февраля 2023 года. Так, например, АвтоВАЗ с лета производит упрощенные версии Lada Granta и Niva. «Антикризисные» автомобили (и машинокомплекты) можно производить и продавать, но нельзя поставлять на экспорт куда-либо, кроме Республики Беларусь.

Помимо требований отменить «антикризисные» автомобили, противники утилизационного сбора в Казахстане подали несколько судебных исков с требованием разобраться в правильности методики начисления утильсбора и сбора за первичную регистрацию, а также проверить казахстанские автосборочные предприятия на предмет соблюдения условий соглашений о локализации производства.

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