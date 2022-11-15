Liux Animal: первый в мире растительный автомобиль

Испанский стартап Liux представил первый в мире автомобиль из растительного сырья. Электрокар Animal на 90 процентов состоит из вторичных и органических материалов (например, льняных волокон), оснащен 240-сильной силовой установкой и на одной зарядке способен проехать до 600 километров. На рынок машина выйдет в 2024 году, причем будет стоит от 39 000 евро. Снизить цену помогут технологии трехмерной печати и простая конструкция.

Фото: © Liux © Liux

Информации о Liux Animal пока крайне мало, а та, что есть, по большей части объясняет лежащую в основе электрокара фундаментальную идею. Испанский стартап называет модель первым в мире автомобилем из растительного сырья — и здесь действительно есть чем гордиться.

Видео дня

На 90 процентов Animal состоит из вторичных и растительных материалов. Кузов, салон и частично шасси, к примеру, сделаны из биополимера, в составе которого есть льняные волокна и органическая смола.

Широкое использование биокомпозитов должно снизить массу машины на 200 килограммов по сравнению с типичной легковушкой. Но и сама конструкция Animal максимально упрощена. Количество деталей уменьшено на 25 процентов, причем часть компонентов и пресс-формы для шасси Liux собирается печатать на 3D-принтерах. Батарейный блок под полом между осями имеет модульную конструкцию.

Электрокар поддерживает установку до четырех аккумуляторов. При максимальной емкости 90 киловатт-часов запас хода равен 600 километров. Электромотор при этом один, он выдает постоянные 130 сил и пиковые 240 и разгоняет машину с места до 60 миль в час (97 км/ч) за пять секунд. Предельная скорость — 200 километров в час.

Liux

Интересно, что испанцы выбирали для своего дебютного проекта непривычный форм-фактор, ведь Animal — не опостылевший кроссовер, а универсал. Авторы обещают просторный и минималистичный салон, мультимедиа на Android Automotive с собственной графической оболочкой, связь 5G и вычислительную платформу с искусственным интеллектом.

Liux